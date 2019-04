Kõrgessaare tankla arendus toppab maaameti taga

Hiiumaa tarbijate ühistu on valmis Kõrges­saarde tankla rajama, vald panustaks kommunikatsioonide ehitusega, kuid asi seisab maaameti taga.Sellest, et Hiiumaa lääneossa oleks vaja veel üht tanklat, räägitakse ammu, juba sellest ajast, kui Olerex Lauka tankla lõplikult sulges.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Kõrgessaare, tankla, tarbijate ühistu