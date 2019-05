Kopteriplatsi projekteerib OÜ Roadplan

Hiiumaa vallavalitsus sõlmis OÜga Roadplan lepingu haigla uue kopteriplatsi projekteerimiseks.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles reedel, et uus kopteriplats tuleb haigla kinnistule ja projekteerimine kestab orienteeruvalt neli kuud. “Projekteerija ülesanne on ka enne lõppprojekti valmimist kooskõlastada projekt asjassepuutuvate osapooltega,” ütles Rand.





Sildid: kopteriplats, projekteerimine, Roadplan, vallavalitsus