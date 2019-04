Kodu kaotanud Viia Martini toetuseks kogutakse annetusi

12. aprilli õhtul hävis tules Hellamaa külas asunud väike elumaja. Päästeamet vahendas toona omaniku arvamust, et kahjutuli sai alguse külmkapist.

“Kallid sõbrad ja hiidlased. Pöördume abipalves kõigi heade inimeste poole, et toetada koos mu ema, Viia Martinit, kes kaotas tules oma kodu aprilli keskel,” edastas Kristo Martin pühapäeval sotsiaalmeedias abipalve. “Maja oli tal väike ja rohkem tal polnudki vaja, aga tuli võttis talt kõik, mis seal oli,” lisas Marko ja kutsus tegema annetusi Viia Martini kontole EE202200221071439997.

“Iga väikseimgi summa on talle suureks abiks ja suur tänu kõikidele, kes teda juba abistanud on.”

Vastuseks mitmetele, kes on talt tulekahju põhjuste kohta küsinud, kirjutab Kristo Martin, et ema ei teinud sel päeval kaminasse tuld ega kasutanud pliiti. Päästeameti esmasel hinnangul sai tule levikut ja kohta arvestades kahjutuli alguse toiteplokist, mis kuumenes üle ja süttis.

Sildid: abipalve, tulekahju