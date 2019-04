Kiiruse ületamine tõi 3 trahvi

ALVAR NURK

Eelmise nädala liiklus­talgute käigus rahustasid politseinikud liiklust ka Hiiumaal – rikkumine vormistati kolmele juhile.3. aprilli liiklustalgutel vestlesid Hiiumaa politseinikud 14 juhiga, kellele tehti suuline hoiatus. Nende hulgas oli auto­juhte, kes ületasid kiirust väga vähe, aga ka neid, kelle sõidukil puudus ülevaatus ja/või kindlustus. Rikkumise vormistasid politseinikud kolmele kiiruseületajale, kes kõik ületasid kiirust vahemikus 21–40 km/h.





Sildid: liiklus­talgud, Politsei