Kihnu Veeteed kolib piletimüügi uude veebi

Mandri ja väike­saarte vahel opereeriv AS Kihnu Veeteed avas uuel veebi­lehel Sõru-Triigi, Kihnu-Pärnu, Kihnu-Munalaiu ja Manilaiu-Munalaiu liini piletite eelmüügi

kuni 31. augustini. Lingi uuele veebi­lehele leiab vanalt veebilehelt, kust saab pileteid osta veel 30. aprillini.





Sildid: Kihnu veeteed, veebi­leht