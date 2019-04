Keeruline võtta seisukohta

Jalgpalliklubis FC Hiiumaa mängivate laste vanemate seas tekitab pahameelt ja arusaamatust see, et nad peavad maksma iga kuu nii Hiiumaa spordikoolile kui ka jalgpalliklubile. Miks ei saaks lapsed osaleda võistlustel spordikooli alt, on nende küsimus.

Mihkel Uiboleht Eesti jalgpalli liidust kinnitas, et lapsed peavad võistlusel osalemiseks kuuluma mõnda klubisse. See­pärast seotaksegi mängija litsentsi ostmisel automaatselt ka jalgpalliklubiga.





