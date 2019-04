Keegi lõhkus Suuremõisa ilusa bussipaviljoni

HENRI REEDER

Reede hommikul avastati, et lõhutud on Suuremõisa bussiootepaviljoni klaassein, mis ehitud Pühalepa küüdu­mustriga. Osavallavanem Liili Eller ütles pühapäeva õhtul, et klaasipuru on koristatud ja esmaspäeval uuritakse asja edasi.

