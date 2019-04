Kärdlas võis kogeda liivatorme

Kärdlas olid eelmise nädala päikeselistel ja tuulistel päevadel tõelised liivatormid, kuid linn koristustöödega ei kiirusta.Kui naabersaare pealinnas Kuressaares on isegi kõrval­tänavad juba talvesodist puhtad, siis Kärdlas katab kõnniteid ikka veel killustiku- ja liivakiht ning ringi lendab mullune lehesodi.





Sildid: Kärdla, koristustööd, liivatormid