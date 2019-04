Kärdla sadama kalameeste kai süvendustöö algas

Eelmisel nädalal teisaldati ujuvsillad ja märgistati süvendus­ala, töödega alustati eile ning kõik peab tehtud olema hiljemalt 10. aprilliks, kui algab kalade kudemisega seotud keeluaeg.Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Sven Kriggulson rääkis, et süvendada on vaja, kuna Kärdla sadama kalameeste kai asub sadama lõunamuuli välis­küljel ning kai lõuna- ja idakülg on merele avatud.





Sildid: Kärdla sadam, süvendus