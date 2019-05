Kärdla linn tähistab aastapäeva

repro

1. mail tähistab Kärdla 81 aasta möödumist päevast, mil saadi linna õigused.Tähistame seda 24. aprillist kuni 2. maini Kärdla sünnipäevanädalaga, mille raames leiab linnas aset palju põnevat. Avatakse kolm kunsti­näitust, toimuvad kontserdid, filmi esilinastus, ühistants, ristsõnade lahendamine ja kabematš.Kõige krooniks on Kärdla päeva tähistamine 1. mail Vabrikuväljakul. Päev algab kell 9 lahkunud aukodanike austamisega Kärdla surnu­aias, jätkub loodusmatkaga mööda linna tänavaid ja jõuab kella 11ks Vabriku­väljakule, kus kuuleme valla esindaja tervitussõnu.Seejärel saab registreeruda XXIX Kärdla linnajooksule ja kell 11.30 virgutada oma vaimu ja keha Hiina tervise­võimlemise abil. Jooksu­stardid antakse kell 12.Jooksjate autasustamine leiab aset tund aega hiljem, kell 13 ja seejärel kuulutatakse välja Kärdla linna sünnipäevakoogi võistlus. Samal ajal, kui žürii ja rahvas kookidega tutvust teevad, saab nautida tantsijate ette­asteid. Kell 13.45 tehakse teatavaks koogivõistluse tulemused ning jagatakse välja auhinnad.Kalle Suuroja loeng Kärdla meteoriidikraatrist algab kell 14 Pikas Majas. Loengu prognoositav lõpp on kell 15.30.Seoses 1. mail toimuva Kärdla linna päevaga kuulutame välja Kärdla linna sünnipäevakoogi võistluse. Võistlusele saab registreeruda veel täna, 30. aprillil aadressil kultuur@hiiumaa.ee või telefonil 5300 3234 või siis Kärdla kultuurikeskuses kella 10–18ni.Linna sünnipäevakook võib olla nii magus kui soolane. Kasutada ei tohiks valmis koogitaignasegu. Osalejatel palume esitada koostis­ainete nimekiri, koguseid me teada ei soovi. Kooki hindab 1. mail Vabrikuväljakul žürii koosseisus Ave Vohu, Aire Tammsaar ja Kärdla osavalla esindaja. Hinnatakse nii koogi välimust, maitset kui originaalsust. Osalejaid ootavad auhinnad, peaauhinnaks on õhtusöök kahele idamaises söögikohas Ollallaa.Ootame rohket osavõttu!

Kadi Kull

Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus

Sildid: Kärdla sünnipäevanädal, linnajooks