Kaks nädalat teenindab Leigri asemel väiksem Regula

Rohuküla–Heltermaa liini teenindav parvlaev Leiger suundus eile korralisse hooldusesse Balti laevaremonditehases, asendab Regula. Kui Leigril on auto­kohti 150, siis Regulal 105. Erinev on ka reisija­kohtade arv – vastavalt 700 ja 400.

Esimese reisi tegi Regula pühapäeva õhtul, Regula esmaspäeva hommikusel kella 6.30 väljumisel Heltermaalt jäi Hiiu Lehe andmetel maha vähemalt kolm sõidukit.

TS Laevad juhatuse liige, peakapten Guldar Kivro juhtis tähelepanu, et Regula kasutab Rohuküla sadamas tagumist kaid number kaks, mistõttu on laevale sõit ja laevalt maha sõit tavapärasest erinev. Ühtlasi palus ta reisijatel arvestada, et laeval pakutakse küll toitlustust, kuid võrreldes Leigri ja Tiiu pardal pakutavaga on valik väiksem.

Nädala sees teenindab Rohuküla–Heltermaa liini põhilaevana parvlaev Tiiu, parvlaeva Regula reisid väljuvad üldjuhul kell 6.30

Heltermaalt ja kell 22 Rohu­külast. Tihedama sõiduplaani päevadel teenindavad liini nii Tiiu kui Regula. Parvlaeva Regula reisid on piletimüügi­süsteemis praamid.ee eraldi tähistatud.

Guldar Kivro sõnul peavad kõik reisilaevad vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele läbima veealuse korpuse korrapäraseid hooldusi ning käima kuivdokis vähemalt kaks korda viie aasta jooksul.

Leiger jääb dokki orienteeruvalt kaheks nädalaks.

Sildid: hooldus, Leiger, Regula