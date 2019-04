Kaks esikohta tennise paarismängudes

13. aprillil said taas häid tulemusi meie naised SEB liiga­tennise paarismängudes, võideldes kätte kaks esimest ja kolmanda koha.

Teise liiga turniiril Viimsis võitsid hooaja jooksvat edetabelit juhtivad ning esimese asetusega Liisi Käär ja Anete Tammeveski esikohamängus paari Tiina Parmas ja Ly Tiido-Nurmetalo 6:3, 3:6, 10:8. Finalistidest tahapoole reastus veel seitse paari.





Sildid: Tennis