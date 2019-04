Kadunud muhulast laidudelt ei leitud

Pühapäeval korraldati uus otsing neil Väinamere laidudel, mida polnud veel kontrollida jõutud, et leida kadunud muhulane Veiko Kallas. Aare Rüütel sihtasutusest Kadunud OPEROG teatas, et otsingul osales 18 vabatahtlikku, paatidega aitasid Hiiumaa vabatahtlik merepääste selts ja Muhu merepääste selts. Üle kontrolliti Kõinastu, Kõinastulee, Saarnaki, Hanikatsi, Varese, Kumari laiud ja Sipelgarahu. Lisaks kontrolliti merelt binokliga rannajoont Orissaarest kuni Oitme ujumisrannani.

“Midagi, mis viitaks Veiko Kallasele või tema ATVle, me ei leidnud, kuid ka see on vastus, mida me tänaseks teame ja mis on edasiste veealuste otsingutööde planeerimisel väga oluline info,” seisis Rüütli sotsiaalmeedia postituses.

Kõik, kes soovivad sihtasutust toetada, on oodatud vabatahtlikena otsingutel osalema. Lisateavet leiab FB grupist OPEROG või telefonil 661 6776. Teine võimalus on toetada otsinguid rahaliselt annetusega SEB pangas, Kadunud SA arveldusarve number on EE661010220095092013.

