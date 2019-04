Kabeõpilased Eesti MV-l

Hiiumaa spordikooli õpilased, õed Triin ja Teili Unt, osalesid treener Arvo-Jüri Risti juhendamisel 14. aprillil Tallinnas Eesti meistri­võistlustel kabes kadettide vanuseklassis. Võistlema asus üheksa tüdrukut üle Eesti ning parimaks pärjati ühegi kaotuseta Triinu Jalg. Meie tüdrukutest parim oli vanem õde Triin Unt, kes mängis välja kolm võitu, kaks viiki ja kolm kaotust – kokku kaheksa punkti ja kuues koht. Triinu õde Teili oli kohe tema järel seitsmes.

Triinu Jalg on juba kaasa teinud ka naiste arvestuses, kus esindas 2017. aasta Eestit naiste maailmameistri­võistlustel rahvusvahelises kabes. Lisaks sai ta 2018. aasta Euroopa meistrivõistlustelt vene kabes mini­kadettide vanuseklassis kolm pronksmedalit.

Meie õpilased jätkavad Arvo-Jüri Risti alustatut tema venna Raivo Risti käe all, treeningud toimuvad esmas­päeviti ja kolma­päeviti kella 15.30–17ni Kärdla kultuurikeskuse keldri­saalis. Oodatud on jätkuvalt kõik senised kabe­spordi harrastajad, aga ka uued huvilised.

Kristi Linkov

Hiiumaa spordikool

