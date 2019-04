Jalgpalliklubi arved tekitavad lapsevanemates paksu verd

Hiiumaa spordikooli jalgpalli eriala õpilaste vanemad saavad arveid ka MTÜ Hiiumaa jalgpall alla kuuluvalt jalgpalli­klubilt FC Hiiumaa. See tekitab aga segadust, sest vanemad ei saa aru, miks nad peavad maksma nii spordikoolile kui klubile.Hiiumaa spordikoolis õppivate laste vanemad peavad tasuma igakuiselt 15 eurot õppemaksu. Jalgpalli klubi FC Hiiumaa kuumaks on 5 eurot, mida peavad maksma nende laste vanemad, kelle lapsed osalevad Eesti jalgpalli liidu poolt korraldatavatel võistlustel.





