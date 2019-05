Hiiumaale 4,3 miljonit eurot toetusi

Sotsiaalkindlustusamet maksis selle aasta esimeses kvartalis rohkem kui 346 000 pensionärile üle 445,5 miljoni euro pensione, enam kui 161 000 perele üle 140,5 miljoni euro peretoetusi ning ligi 159 000 inimesele üle 17,4 miljoni euro puudega seotud sotsiaaltoetusi. Kokku maksti toetusteks ja hüvitisteks üle 607 miljoni euro.

Kõige suurem summa, kokku üle 248,6 miljoni euro, jõudis Harjumaa elanikeni. järgnesid Ida-Virumaa ligi 68,5 miljoni ja Tartumaa pisut enam kui 66,2 miljoni euroga. Kõige väiksem summa, kokku veidi alla 4,3 miljoni euro, maksti Hiiumaa elanikele.

“Kuigi maakondade lõikes on väljamakstud koond­summad erinevad, ei saa siiski öelda, et keskmised hüvitiste määrad üksteisest oluliselt erineksid,” rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik. Ta tõi näiteks, et keskmine väljamakstud

vanadus­pension oli esimeses kvartalis kõikjal veidi alla 450 euro kuus. Olulise muudatuse tõi seejuures aprillikuu, sest siis kasvasid kõik vanaduspensionid.

Suurenemist on märgata ka vanemahüvitise puhul, mis juba möödunud aastal kasvas iga kuu. Kui möödunud aastal oli keskmine väljamakstud vanemahüvitis 1150 eurot kuus, siis selle aasta esimeses kvartalis tõusis see 1168 euroni.

