Hiiumaa võrkpallinaised finaalturniiril

erakogu

Naiste võrkpallihooaja lõpu­üritus toimub suurel reedel ja laupäeval Jõhvi spordihoones, kuhu on kogunenud rahva­liigas mängivate võistkondade neli paremat. Taaskord on Hiiumaa naised kaasa rääkimas, kelle kätte mängitakse kuldne karikas. Harrastajatest võrkpallurite hooaja tippüritus – final four ehk võrkpalli rahva­liiga finaal­turniir võõrustab meiega koos nelja võistkonda, kellest ühes poolfinaalmängus läheme kokku Selver Tallinn Aleksanderi võistkonnaga.Esialgselt läksid finaal­turniirile kohta lunastama 22 naiskonda üle Eesti, mis oli jagatud kokku nelja piirkondlikku alagruppi. Meie alagrupist pääses võitjana edasi noortest koosnev Selver Tallinn Evelin võistkond ning teisena meie, Hiiumaa naiskond. Veel mängisid: Must Mamba, VK Kramp N4 ja SK Seltskond.Play offides oli vaja alistada kaks võistkonda: Alutaguse ja Kosmose naiskonnad, et pääseda lõplikusse finaali, mida Hiiumaa naised järjekordselt ka tegid. Võistkonnas on sel hooajal oma panuse andnud: Marge Vähter (kapten), Jaana Üksik, Mari Vahtra, Piret Põllu, Marina Väljas, Terje Lees-Leesma, Kristi Linkov, Mari-Liis Leivalt, Monika Ild, Anett Matt ja Gea Salumaa.Täname ka oma häid toetajaid: Taristoni, Hiiumaa vallavalitsust, Hiiumaa spordiliitu ja teisi, kes näiteks meie poolt korraldatavatele võistlustele õla alla panevad.Kristi LinkovMTÜ Hiiumaa Võrkpall

Sildid: Võrkpall