Haiglas käib röntgeniruumi remont

Hiiumaa haigla röntgeniruumi käib remont, et teha ruumi uuele röntgeniaparaadile. Hiiumaa haigla haldusjuht Tõnis Laanemäe ütles, et vana röntgeniaparaat on juba maha võetud ja sel nädalal on kavas valada ruumile uus põrand. “Sisuliselt tehakse uus ruum, nii põrandad, laed, elekter, torustik, uksed kui kiirguskaitseseinad, lisaks viiakse operaatoriruum kompuutertomograafi omaga kokku,” selgitas Laanemäe.

Remont algas märtsi lõpus ja läheb maksma u 40 000 eurot. Tuliuus, ligi 100 000 eurot maksev röntgeniaparaat loodetakse tööle saada jaanipäevaks.

Remondi ajal saab kasutada asendusaparaati, mis asub kompuutertomograafiga samas ruumis. “Kuna kahte asja korraga teha ei saa, siis ootejärjekord toimingu teostamiseks võib pikeneda, ka ei saa remondi ajal teha hambapanoraam­ülesvõtteid,” vabandatakse haigla kodulehel ebamugavuste pärast ning palutakse mõistvat suhtumist.

Praegu on röntgen on avatud tööpäeviti kella 8.30–15.30ni.

Sildid: Hiiumaa haigla, remont, röntgen