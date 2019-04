Haigekassa hakkab väikelaste vanemaid teavitama ravikindlustuse lõppemisest

Neljapäeval kinnitas vabariigi valitsus Eesti haigekassa põhikirja muudatuse, mis võimaldab edaspidi haigekassal teavitada inimesi nende ravikindlustuse lõppemisest.

Esimeses etapis saavad ravikindlustuse lõppemise kohta teavituse väikelaste vanemad või hooldajad, kelle ravi­kindlustus kuni kolmeaastase lapse vanemana või hooldajana lõpeb.

Haigekassa teavitab inimest ainult siis, kui lõppev kindlustus on ainus ravikindlustuse saamise alus ehk inimesele ei kehti ühelgi teisel alusel ravikindlustust. “Nende inimeste jaoks on tegemist väga olulise infoga, sest kui lapsehoolduspuhkus lõppeb ja nad kohe tööle ei asu või ennast töötuks ei registreeri, katkeb ka nende ravikindlustus,” selgitas ravikindlustuse osakonna peaspetsialist Avely Raid-Lelov.

Teateid ravikindlustuse lõppemise kohta saadab haigekassa riigiportaali eesti.ee kaudu. Inimesed saavad teate riigiportaali postkasti või sealt suunatud isiklikule e-posti aadressile, samuti edastatakse teavitus lapsevanemale tekstsõnumiga. Lisaks sellele, et inimesi teavitatakse nende ravikindlustuse katkemisest, antakse neile edasi ka haigekassa kontaktid, mille kaudu saab uurida võimalusi ravikindlustuse jätkamiseks.

Haigekassa plaanib lähitulevikus hakata teavitusi saatma ka teistele sihtrühmadele, kelle ravikindlustus hakkab lõppema. “Edaspidi plaanime teenust laiendada ka näiteks aja­teenijate ja üliõpilaste informeerimiseks,” ütles Raid-Lelov.

