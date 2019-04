Emmaste orkester käis Orissaare orkestri sünnipäeval

Orissaare Brass pidas pühapäeval 30. sünnipäeva ja Emmaste puhkpilliorkester käis naabersaarel sünnipäevalast õnnitlemas.Emmaste Swing Rock Band ei olnud muidugi ainuke külalisesineja Orissaare kultuurikeskuses, kus sünni­päevapidu peeti. Kaasa tegid veel Tabasalu Brass, mille dirigent Valdo Rüütelmaa alustas 30 aastat tagasi Orissaare Brassi eestvedamisega ja vedas seda esimesed 20 aastat.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: emmaste orkester, Orissaare Brass