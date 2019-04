Eile algas riigimetsas raierahu, raied aga jätkuvad

Riigimetsa majandamise keskus teatas, et seoses lindude ja loomade pesitsusajaga algas raierahu riigimetsas, samas raied ikkagi jätkuvad.Riigimetsas kestab raierahu 15. aprillist 15. juunini. RMK ehk Riigimetsa majandamise keskuse saadetud pressiteates öeldakse, et raierahu ajal RMK istutab ja hooldab metsa.





Sildid: pesitsusaeg, raierahu, riigimets