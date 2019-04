Arvo-Jüri Risti viimane võistlus

Hiiumaa Spordikool

Hiiumaa kabeklubi käis võistlemas Eesti meeste 71. meistri­võistlustel vene kabes, mis sel korral toimusid Tartus 4.–7. aprillini, vahetult peale Arvo-Jüri Risti 75. aasta juubelit.Kokku läks tiitli nimel võistlema 15 sportlast, kelle seas ka üks rahvusvahelise meistri järguga Venemaad esindav sportlane Andrej Kalachnikov.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: 71. meistri­võistlus, kabeklubi