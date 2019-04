Amet remondib 78 kilomeetrit Hiiumaa teid

Maanteeametil on plaanis sel aastal Eesti teedevõrku arendada 179 miljoni euro eest, Hiiumaal seevastu suuri ehitustöidei tehta.Teisipäeval tutvustas maanteeamet tänavu plaanis olevaid teetöid. Hiiumaale küll suuri investeeringuid plaanis pole, aga sellegipoolest paraneb teede olukord saarel kokku 78,5 kilomeetril.





