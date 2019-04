Abipolitseiniku töös leidub rosinaid

erakogu

Abipolitseinike nädalal kohtusime Anne ja Aadi Kaasikuga – nad on üks väheseid, kui mitte ainus abielupaar, kus mõlemad kaasad on abipolitseinikud.Oma igapäevatööd teeb Anne hambaarsti assistendina, Aadi turvatöötajana, vabatahtlikena panustavad nad ka Naiskodukaitses ja Kaitseliidus, lisaks on nad läbinud vabatahtliku merepäästja koolitused-treeningud.





Sildid: Aadi, abipolitsei, Anne, Kaasik