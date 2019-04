Aasta sotsiaaltöötaja Tiia Laanejõe

Liina Siniveer

Hiiumaa aasta sotsiaaltöötaja tiitliga tunnustati Tiia Laanejõed, kes sai õnnitlused kätte päev enne saare sotsiaaltöötajate pidu.Eile pärastlõunal tähistasid Hiiumaa sotsiaaltöötajad Kõrges­saare vaba aja keskuses oma päeva. Kord aastas toimuval ülesaarelisel pidulikul kogunemisel veedetakse ühiselt paar meeleolukat tundi ja tunnustatakse valdkonna parimaid spetsialiste.





Sildid: sotsiaaltöötaja, Tiia Laanejõe, tunnustus