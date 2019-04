33aastane “vanaraud” hakkab lendama Kärdla liinil?

André Abner

33aastase kerega lennuk hakkab lendama Hiiumaa liinil juhul, kui suursaarte lennuhanke tulemus vaidlustusest hoolimata kehtima jääb.Maanteeamet teatas eelmisel nädalal, et saarte lennu­liine teenindab järgneval viiel aastal tõenäoliselt senine vedaja Leedu firma Transaviabaltika, kuid hanke vaidlustas OÜ Regional Jet.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: lennuhange, lennuk