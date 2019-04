20 aastat Aiapoodi Kärdla turul

Väike ja visa – just sellist auhinda oleks väärt ettevõtja Evi Kõster, kes juba 20. kevadet hiidlasi vajaliku aiakaubaga varustab.Evi Kõster meenutas, et oli müüja ühes teises aiapoes, aga siis lõpetas poeomanik poepidamise ja Evil ei jäänud üle muud, kui sama rida edasi ajada.20 aastat üksi poodi pidada on paras vägitükk, see tähendab, et oled aasta ringi iga päev tööl. Vaid jaanuaris lubab Evi Kõster endale puhkust ja paneb Kärdla turul asuva Aiapoe uksed kinni.





