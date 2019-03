Vallajuhid said parima häältesaagi

Kümne hiidlastest kandidaadi seast kogus riigikogu valimistel kõige enam hääli Hiiumaa vallavanem Reili Rand, tihedalt kannul oli volikogu esimees Aivar Viidik.Vallavanem Reili Ranna toetuseks antud 918 häält oli ringkonnas kümnes tulemus. Sellega edestas Rand isegi sotsiaaldemokraatide ringkonna esinumbrit, Saaremaa vallavanemat Madis Kallast, kuid lootust riigikogusse pääseda pole.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

