Valimisaktiivsus hea, valijad rahulikumad

Kärdla valimiskomisjoni liige Tamara Alango ütles, et valijad on seekord rahulikumad, varasematel aastatel on komisjoni liikmed riigi tegemiste või tegematajätmiste pärast isegi riielda saanud.Eelhääletuse viimase päeva ehk kolmapäeva keskpäeval oli maakonnakeskuse Kärdla valimisjaoskond ehk ainuke koht, kus sai eelhääletada, valijaist täitsa tühi. Laua taga istusid ja ootasid valijaid valimis­komisjoni liikmed Aivo Saar, Arnold-Aare Kivisikk ja Tamara Alango.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Eelhääletuse viimase päeva ehk kolmapäeva keskpäeval oli maakonnakeskuse Kärdla valimisjaoskond ehk ainuke koht, kus sai eelhääletada, valijaist täitsa tühi. Laua taga istusid ja ootasid valijaid valimis­komisjoni liikmed Aivo Saar, Arnold-Aare Kivisikk ja Tamara Alango. Kärdla valimiskomisjoni liige Tamara Alango ütles, et valijad on seekord rahulikumad, varasematel aastatel on komisjoni liikmed riigi tegemiste või tegematajätmiste pärast isegi riielda saanud.

