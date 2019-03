Vali turvaline sõidukiirus!

erakogu

Lääne regiooni hooldus­valdkonna juht Hannes Vaidla pani Hiiumaa autojuhtidele südamele, et nad valiks talvistele oludele vastava ohutu sõidukiiruse, mitte piirkiiruse.Suuremal osal Hiiumaa maan­teedest on suurim lubatud kiirus 90 kilomeetrit tunnis. Hannes Vaidla ütles kohtumisel Hiiumaa ettevõtjatega, et see ei tähenda, et nii kiiresti peabki sõitma, valida tuleb teeoludele vastav ohutu sõidukiirus.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik erakogu

Suuremal osal Hiiumaa maan­teedest on suurim lubatud kiirus 90 kilomeetrit tunnis. Hannes Vaidla ütles kohtumisel Hiiumaa ettevõtjatega, et see ei tähenda, et nii kiiresti peabki sõitma, valida tuleb teeoludele vastav ohutu sõidukiirus. Lääne regiooni hooldus­valdkonna juht Hannes Vaidla pani Hiiumaa autojuhtidele südamele, et nad valiks talvistele oludele vastava ohutu sõidukiiruse, mitte piirkiiruse.Suuremal osal Hiiumaa maan­teedest on suurim lubatud kiirus 90 kilomeetrit tunnis. Hannes Vaidla ütles kohtumisel Hiiumaa ettevõtjatega, et see ei tähenda, et nii kiiresti peabki sõitma, valida tuleb teeoludele vastav ohutu sõidukiirus.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: sõidukiirus, talvine