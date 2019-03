Vald otsib kopteriplatsi projekteerijat

Haigla ja valla eelistus päästekopteri maandumisplatsi uueks asukohaks on haigla territooriumil olev ala, ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand. Vallavanem ütles, et sellele on esmase heakskiidu andnud nii lennusalk kui lennuamet. “Lõpliku kinnituse asukohale saame helikopteriplatsi projekteerimise käigus,” ütles Rand. Vallavanem kinnitas, et projekteerija otsimisega ollakse juba alustanud.

Vajadus helikopteri uue maandumisplatsi järele tekkis, kui selgus, et uus spordikeskus jääb praeguse platsi maandumis­trajektoorile ning seetõttu ei vastaks kopteriplats enam nõuetele.

