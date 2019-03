Vald otsib Kärdla põhikooli uue hoone arhitektuurilahendust

Andres Laanejõe

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti arhi­tektide liiduga (EAL) kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kärdlasse kavandatava uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks.Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim kavand Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks. Uus koolihoone on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad. Koolis on kaks paralleel­klassi 18 õpilasega.Olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos praeguse sööklaosaga.





Autor: Sigrid Leigri Andres Laanejõe

Sildid: arhitektuurivõistlu, Kärdla põhikool