Vabariigi valimiskomisjon ei rahuldanud ühtegi kaebust

Riigikogu valimiste järel esitati Vabariigi valimiskomisjonile (VVK) 14 kaebust. Esmaspäeval peetud koosolekul ei rahuldanud VVK ühtegi kaebust.

Valimiste meedianõunik Kristi Kirsberg teatas, et kaebuste peamiseks sisuks oli e-hääletamise erinevad aspektid, vangide hääletamis- ja kandideerimisõigus ning valijate nimekirja mittekuulumine. Kaebuste rahuldamata jätmise põhjuseks oli eeskätt see, et kaebaja õigusi ei olnud rikutud, samuti oli mitmeid kaebusi, mis ei puudutanud konkreetseid valimisi, vaid seaduseid üldisemalt.

“Vabariigi Valimiskomisjon suhtub kõikidesse kaebustesse väga tõsiselt, kuid lähtume oma töös seadusest, samuti saame arutada vaid küsimusi, mis kuuluvad VVK pädevusse,” selgitas VVK esimees Meelis Eerik.

Koosolekul oli arutlusel ka avalikkuses tähelepanu pälvinud Elurikkuse Erakonna kaebus, milles nõuti e-häälte veelkordset lugemist. “Vaba­riigi valimiskomisjon riigi valimisteenistuse järelevalve­organina leidis, et e-hääled loeti üle kaks korda vastavalt seadusele ja protseduuri­reeglitele avalikult vaatlejate ja sõltumatute audiitorite silme all. Samuti ei olnud kaebuses välja toodud konkreetset rikkumist, mida VVK oleks saanud sisuliselt lahendada,” ütles Eerik.

Kui kaebaja ei ole nõus VVK otsusega, on tal õigus kolme päeva jooksul pöörduda riigikohtusse. Riigikohtul on aega kaebusi lahendada seitse tööpäeva. Valimistulemused saab välja kuulutada pärast seda, kui kõigi esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Sildid: kaebus, valimiskomisjon