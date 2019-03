Üleveomahud jätkasid kasvu ka veebruaris

TS Laevad teenindas veebruaris kahel laevaliinil üle 107 000 reisija ja viis üle 52 000 sõidukit. Võrreldes eelmise aasta veebruariga kasvas reisijate arv Rohu­küla–Heltermaa ja Virtsu–Kuivastu liinil kokku 8,9 protsenti ning sõidukite arv 11,2 protsenti.

TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Pille Kauber ütles, et veebruari­kuu reisijate ja sõidukite arv kasvas mõlemal liinil suurel määral. Kasv oli suurem Rohuküla–Heltermaa liinil, kus veebruaris reisis 26 149 inimest, kasvatades reisijate arvu

16 protsendi võrra ja üle viidi 13 240 sõidukit ehk samuti 16 protsenti enam kui eelmisel aastal samas kuus. Virtsu–Kuivastu liinil suurenes reisijate arv 7 protsenti 81 189 reisijani ja üle viidud sõidukite arv 10 protsenti ehk 38 761 sõidukini.

“Suuremat tulemust aitas saavutada tehtud reiside suurem arv ning veokite-haagiste arvu oluline kasv,” ütles Kauber.

“Hea meel on tõdeda, et veebruaris tegime kõik reisid plaanipäraselt ning ükski reis talviste keeruliste ilmaolude tõttu ära ei jäänud,” ütles Kauber. Kõikidest veebruarikuu reisidest väljus õigeaegselt 99,4 protsenti.

Eraldi tõi Kauber välja, et esmakordselt TS Laevade opereerimise ajaloos ületas jooksval aastal ehk perioodil märts 2018–veebruar 2019 üleviidud sõidukite arv ühe miljoni piiri.

Reisijate rahulolu indeks oli veebruaris 58,6 protsenti, sama näitaja aasta varem oli 51,1 protsenti.

Oluliselt kasvas ka sõidukite e-piletite osakaal – 2018. aasta veebruari 53 protsendilt tänavuse veebruari 61 protsendini.

Sildid: reisijate arv, teenindas, TS Laevad