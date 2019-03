Tt-stuudio pääses koolitantsu finaali

ERAKOGU

Tänavu 25. korda toimuval festivalil Koolitants selgusid kolma­päeval finalistid. Eesti ja rahvaste tantsude kate­goorias pääses Hiiumaalt finaali Tiina Tantsustuudio 10.–12. klasside vanuseastme koondrühm.Tiina Kaev ütles, et tema loodud tantsu “Ränduri labajalg” esitas 15 tantsijast koosnev koondrühm ja finaali pääsemine oli nende jaoks hea üllatus. “Tüdrukud ei tulnud seekord lavalt väga hea tundega ära, kuid seda enam rõõmustas neid finaali pääsemine,” ütles Kaev.Kaev rääkis, et märts on Tt-stuudiole tihe kuu: “Kaks nädalat tagasi olime Eesti koolispordi liidu võimlemisfestivalil nelja rühmaga võistlustules.” Sealgi läks tantsustuudio kasvandikel väga hästi. Liikumisrühmad tõid eripreemia koju lausa kahe kavaga. “Aasaneitsi” kava tunnustati Eesti teema käsitluse eest ja “Ehitame maja” sai tunnustuse huvitava rekvisiidi kasutamise eest. “Tüdrukud olid väga tublid. Nad on töökad ja kohusetundlikud ja tänu sellele on ka tulemused sellised, mille üle võib rõõmustada,” kiitis Kaev oma õpilasi. “Lõpetuseks ootab meid nädala pärast tantsupeo ülevaatus,” lisas Kaev, et käsil on tõepoolest mitmed erinevad projektid. Ja ega aprillgi vaikselt alata saa, sest koolitantsu finaal toimub 13.–14. aprillini Paides.

Sildid: koolitants, Tiina tantsustuudio