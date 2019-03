TS Laevad prahib suveks varulaeva

TS Laevad peab läbirääkimisi suveks suursaarte ja mandri vahelistele liinidele varulaeva prahtimiseks, lepingu loodab ettevõte sõlmida märtsi lõpuks.

“Hetkel ei ole veel varulaeva osas täpseid kokkuleppeid sõlmitud. Variandid on olemas ning loodame märtsi lõpuks lepinguni jõuda,” ütles AS Tallinna Sadama turundus­spetsialist Triin Rum.

Varasemalt on suveks prahitud Taani ettevõttelt HH Ferries AB parvlaev Mercandia VIII. Mullu prahiti laev suveperioodil 4. juunist 30. augustini, et ta oleks olemas varulaevana perioodil, kui Regula teeb tellitud lisareise Virtsu–Kuivastu liinil.

TS Laevadele kuuluvad lisaks Regulale veel Virtsu–Kuivastu liini teenindavad parvlaevad Piret ja Tõll ning Rohuküla–Heltermaa liinil sõitvad Leiger ja Tiiu.

