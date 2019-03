Triinu Kruus – hea teenindaja kui diplomaat

Kärolyn Kivistik

Märts on hea teeninduse kuu, mil toimub ka konkurss Eesti parima teenindaja leidmiseks – hiidlastest osaleb sellel klienditeenindaja Triinu Kruus.Triinu Kruus töötab klienditeenindajana OÜ TS Laevad Heltermaa sadama kassas. “Minu töö seisneb ennekõike klientidele parvlaeva piletite müümises ja nende nõustamises, sest tihtipeale on kliendid teadmatuses ja vajavad tuge, abi ja uut infot,” rääkis Kruus, kelle igapäevatööks on piletimüük, klientide teenindamine ja laevale juhatamine.





Sildid: hea teeninduse kuu, Triinu Kruus