Trahvi asemel sekkumiskoolitusele

Kärolyn Kivistik

Kõigil Hiiumaal autoroolist tabatud telefoniga rääkijatel on võimalus 20eurose trahvi asemel valida osalemine sekkumiskoolitusel.Teisipäeval oli Eestis juba neljandat korda maanteeameti ning politsei- ja piirivalve­ameti ühisaktsioon “Mobiili­vaba päev”.





Sildid: autoroolis, sekkumiskoolitus, telefon