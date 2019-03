Toimetus kolib teisele korrusele

Tuuru majas käivad juba kuu aega ehitustööd, et valmistada maja ette uute asukate sissekolimiseks.Hoone saal ehitatakse ümber avatud kontoriks, kus leiavad koha Hiiumaa arendus­keskuse töötajad. Seejärel kolivad hoone üürnikud, teiste seas ka Hiiu Lehe toimetus maja teisele korrusele. Esimesel korrusel aga algavad suuremad ümber­ehitused: ehitatakse duširuum ja invatualett, muudetakse ruumide mahtusid ja avardatakse uksi.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: ehitustööd, sotsiaalkeskus, Tuuru maja