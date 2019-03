Teenused vs töötasu

Aprillist tõuseb Tohvri hooldekodu kohatasu 65–95 euro võrra – päris suur summa.

Uue hinnakirja järgi hakkab suurem osa hooldekodu klientuurist maksma iga kuu 740 eurot.

Samas on Hiiumaa keskmine pension sellest aastast 450 eurot ehk katab vaid pisut üle poole kohatasust.

Hiiumaa keskmine brutopalk on Eesti madalamaid – mullu oli see 944 eurot. Kui maksud maha arvestada, saab hiidlane kätte ligikaudu 800 eurot. Ja kui sellest tuleb katta eaka lähedase kohatasu puudujääv osa, ütleme 290 eurot kuus, jääb endale kätte vaid 510 eurot.

Hea on, kui hooldekodus elaval eakal on rohkem lapsi kui üks või pole lapsi üldse – viimasel juhul katab vahe kohalik omavalitsus. Ühel palgasaajal aga on päris raske tagada oma kallile lähedasele väärikas vanaduspõlv hooldekodus. Kui just pole pärandit, mida sel otstarbel kasutada.

Tohvri hooldekodu teenust kiidetakse ja hinnatõus on ju igati põhjendatud, sest kulud kasvavad ja töötajad peavad saama normaalset palka. Ja nagu ütleb Tohvri juhataja – üldhooldus ongi kõige kallim teenus ja selleks ka jääb.

Siiski tundub, et Hiiumaa vajab riigipoolset sekkumist – teenuste hindasid võrreldakse meil Eesti keskmisega, samas ei jõua Eesti keskmine palk ega pension kuidagi hiidlasteni.

26. märts 2019