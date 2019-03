Suurbritannias tehtud hädaabikõne päästis Eestis inimese elu

Vanaemaga internetis suhelnud lapselaps kutsus Suurbritanniast oma Haapsalus elavale vanaemale kiirabi.

Neljapäeva, 21. veebruari õhtul kella 21 paiku suhtles Suurbritannias elav naine oma Haapsalus elava 76aastase vanaemaga Facetime’i vahendusel. Kõne käigus märkas ta, et vanaemal tekkisid ootamatult hingamisraskused ja ta ei saanud enam rääkida. Kui Eestis elavate lähedastega ühendust ei õnnestunud saada, valis naine spontaanselt Euroopa hädaabinumbri 112. Kui esialgu tundus, et see polnud õige koht, kust Eestis inimese aitamiseks abi saada, siis helistajale kinnitati, et info jõuab Eestisse.

North West Ambulance Service’i töötaja võttis hädaabi­teate vastu. Seejärel edastas ta kogutud info Eesti häirekeskusele, kust saadeti eaka naise juurde kohe kiirabi. Vanaemale kiirabi kutsunud naise sõnul päästis abi kiire jõudmine vanaema halvimast.

Häirekeskuse meditsiinilise korralduse ja valmisoleku talituse juhataja Margit Kallase sõnul on tegemist suurepärase näitega sellest, kuidas Euroopa hädaabinumber 112 ja Häirekeskuste omavaheline koostöö toimib. “Kõige olulisem on see, et inimese elu sai päästetud ja selle üle on meil siiralt hea meel,” ütles Kallas.

Kõikidel Häirekeskustel Euroopas on teiste riikide vajalikud kontaktid, et just sellistes ootamatutes olukordades inimesi kiiresti aidata. Kallase sõnul on sellised juhtumid muidugi erandlikud. “Pigem tuleb selliseid juhtumeid teadete edastamisest ette Soome Häirekeskusega, kus eestlaste kogukond on oluliselt suurem,” ütles Kallas.

Kui omavahelise info vahetamise praktika Euroopa häirekeskuste vahel on toiminud juba mõnda aega, siis sellest aastast on piiri taga viibivatel eestlastel võimalik ka otse Eesti häirekeskusega ühendust saada.

Kui soovid teada anda juhtumist, mis vajab Eestis kiiret politsei, kiirabi või päästjate sekkumist, tuleks helistada numbril +372 600 0112. Tasub silmas pidada, et erinevalt 112 numbrile tehtud kõnest seda kõnet ei ole võimalik positsioneerida. Helistaja asukohariigis abi saamiseks tuleks eelistada kohalikke hädaabinumbreid, sest teadete vahendamine on ajakulukam.

112 on Euroopa hädaabinumber, kust saab kutsuda appi politseid, päästet ja kiirabi kõikjal Euroopa Liidus.

