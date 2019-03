Päeva rosin

“Ise mõtlen, et need tagantjärele targad on imelikud mehed. Miljon dollarit vedeleb maas, aga üles ei võeta! Miks nad valimistel lakki saanud Keskerakonnale oma know-how’d varem ei pakkunud?

Mul on üleskutse – valimised möödas – ärge pikeeveste enam eetrisse laske! Lähme nüüd eluga edasi!”

Priit Hõbemägi Eesti Ekspress, 6. märts 2019