Sõruotsa külaselts sai aasta küla tiitli

Harda Roosna

Kogukonna arengupäeval kuulutas Kodu­kant Hiiumaa välja aasta küla 2019 – tiitli pälvisid Sõruotsa külad.Mittetulundusühingu Hiiumaa Kodukant juhatuse liige Ester Tammis ütles, et sel aastal oli tiitlile vaid kaks kandidaati – Putkaste küla ja Sõruotsa külad.Tammis tõi välja, et Sõru kandi külad on esile tõusnud just viimastel aastatel tänu Sõru­otsa külaseltsi eest­vedajate Katrin Visnapuu ja Kaie Pranno aktiivsele tegevusele.





