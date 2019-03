Sõru–Triigi veomaht ei muutu

Sõru–Triigi parvlaevaliini veomaht ja graafik on sel aastal sama kui mullu. Reise on tellitud 1522 ja laevaühendus aasta­ringselt igapäevane.

Hetkel on piletite müük avatud sõitudeks kuni aprilli lõpuni. Hilisema aja piletid tulevad uue piletimüügisüsteemi vahendusel müüki aga juba lähiajal.

Samuti on vedajal valminud uus veebileht, millel nüüd ka inglisekeelne teave https://new.veeteed.com/#/et/.

Sildid: laevaühendus, Parvlaevaliin, Sõru–Triigi