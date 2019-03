Sillamaa: Võime andestada, aga unustada ei tohi

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liige Helve-Esta Sillamaa ütles märtsiküüditamise aastapäeva mälestus­tseremoonial, et andestada võib paljugi, aga unustada ei tohi.Lehtma sadamasse, kust algas küüditatute tee tundmatusse Siberisse, tulid kokku vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu liikmed, vallavalitsuse ja kaitseliidu esindajad ning küüditatute sugulased.





Sildid: Lehtma, mälestus­tseremoonia, märtsiküüditamine