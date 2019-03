SEB hoiab valebroneeringut 15 päeva!

Teisipäeval veidi enne keskpäeva esines tõrkeid SEB kaardimaksetes, mistõttu pank broneeris ostusumma mitmekordselt.

Aivi Jesmin käis kolmapäeval pool tundi enne keskpäeva Tormi Konsumis ja püüdis kauba eest tasuda pangakaardiga. Kõik kolm katset ebaõnnestusid ja siis maksis ta kauba eest sularahaga. Hiljem panka sisse logides märkas ta, et pank oli ostusumma,

19,74 eurot siiski broneerinud ja lausa kolm korda, kuigi kassas tehingu sooritamist ei näidanud.

Hiiu Lehele öeldi Tormi Konsumist, et tegemist oli pangapoolse veaga. “Kui pank selle summa kolmekordselt broneeris, siis peab ta selle ka vabastama, meile neid topeltsummasid igal juhul ei laekunud,” kinnitas infotöötaja.

Jesmin helistas ka panka ja sealt öeldi talle, et juhul kui ta tehingut ei vaidlusta, hoiab pank ka ekslikult broneeritud raha kinni 15 päeva! Ta tegi läbi vaidlustamis­protsessi ning raha lubati vabastada kolme päeva jooksul.

“Lõpuks hoiatus, kui poes makse ebaõnnestub, alati on vaja minna panga kontot uurima,” nentis pettunud klient. “Tuleb välja, et parim viis ongi vist sularahas maksta.”

Samal päeval oli SEB kaar­diga tõrkeid ka Hiiumaa Selveris.

