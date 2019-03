Roigastest tootemärk Kuldmuna finaalis

OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar uus tootemärk, mis inspireeritud ajaloolisest Hiiumaa korendusaiast, jõudis Kuldmuna finaali.OÜ Goldbaum ja Hiiumaa tarbijate ühistu tütarettevõtte koostöös loodud tootemärk valiti tänavuse reklaami- ja turunduskonkursi Kuldmuna finaali koguni kahes kategoorias.Ühistu juhataja Kaja Antonsi sõnul lisab saavutusele kaalu, et konkursitöid oli palju, 234 ja asjatundjate hinnangul tänavuse konkursi tase väga kõrge.





