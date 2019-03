Rasked ilmaolud kaost ei tekitanud

Möödunud nädalal oli ilm Hiiumaal juba mõnusalt kevadine, aga vastlapäev üllatas suure lumesaju ja tugeva tuulega. Kui üle Eesti oli kuulda uudiseid raskete ilmastikuolude tõttu toimunud rohketest avariidest, siis hiidlased on ilmselt lumiste oludega rohkem kohanenud.Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul möödus vastla­päev Hiiumaal rahulikult ning ilmastikuolud endaga õnneks liiklusõnnetusi kaasa ei toonud.Rohkem tööd oli päästeametil, mille töötajail tuli eemaldada tugevate tormituultega teedele kukkunud puid Nõmba, Utu ja Luidja külas.Mahasadanud suure lumega jäid hätta teehooldajad. Omavalitsus andis aegsasti sotsiaalmeedias teada, et üle saare valitsevad lumesajust ja tuulest tingitud rasked ilmastikuolud, mistõttu ei ole teehooldajatel võimalik kõrval­teedel ja tänavatel seisundinõuetest kinni pidada. Kogu valla kasutuses ja hankelepingutega saada olev tehnika oli teedel lund lükkamas.Niisuguse teavitamise eest saab omavalitsust vaid kiita – kõik, kel see võimalik, said jääda koju, et vältida liiklemist lumistel teedel ning need, kel oli siiski vajadus välja minna, teadsid olla ettevaatlikud.Kärdla osavallavanema Lauri Preimanni sõnul olid linnakodanikud teisipäevast olukorda arvestades väga mõistvad, mille eest ütles ta osavalla poolt edasi ka tänusõnad. “Meile laekus vaid üks teadaanne murdunud oksast ja kolmapäeva hommikul üks teade veel lumest puhastamata tänavast,” ütles Preimann.Osavallavanem tunnistas, et nende tänavahooldaja oli olukorra lahendamisega hädas: “Olime temaga pidevalt suhtluses, et olukorrast ülevaadet saada ja veel kolma­päevalgi arutasime kitsaskohti, mis vajaksid üle vaatamist, sealhulgas Rookopli tänav.”Probleeme oligi Rookopli tänaval (pildil), kus sõidutee küll kiiresti lumest puhtaks lükati, kuid kõnnitee alles järgmisel päeval – nii eelistasid paljud jalakäijad kõndida sõiduteel, mis kahtlemata pole turvaline.