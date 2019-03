Rahvahääletusel paarkümmend sisukat ettepanekut

KÄROLYN KIVISTIK

Rahvahääletusel saab valida kaasava eel­arve 22 ettepaneku vahel, mille maksumus tuhat kuni paarkümmend tuhat eurot.Tähtajaks laekus 29 ette­panekut, millest Hiiumaa valla hindamiskomisjon suunas rahvahääletusele 22. Objektide seas, mida soovitakse rajada või korrastada, on külakiiged, mängu- ja sportimiskohad, aga näiteks ka saunaehitus ja rahvatantsu­rühma käised.Valla arenguspetsialist Aivi Telvik ütles, et rahvahääletusele jõudnud ette­panekud on sisukad, osutavad kas probleemidele, edendavad kultuuri, tervist ja sporti või rikastavad kogu­konda ning tänas vallavalitsuse nimel kõiki, kes võtsid vaevaks ettepanekuid teha.





Autor: Sigrid Leigri KÄROLYN KIVISTIK

Tähtajaks laekus 29 ette­panekut, millest Hiiumaa valla hindamiskomisjon suunas rahvahääletusele 22. Objektide seas, mida soovitakse rajada või korrastada, on külakiiged, mängu- ja sportimiskohad, aga näiteks ka saunaehitus ja rahvatantsu­rühma käised.

Valla arenguspetsialist Aivi Telvik ütles, et rahvahääletusele jõudnud ette­panekud on sisukad, osutavad kas probleemidele, edendavad kultuuri, tervist ja sporti või rikastavad kogu­konda ning tänas vallavalitsuse nimel kõiki, kes võtsid vaevaks ettepanekuid teha. Rahvahääletusel saab valida kaasava eel­arve 22 ettepaneku vahel, mille maksumus tuhat kuni paarkümmend tuhat eurot.Tähtajaks laekus 29 ette­panekut, millest Hiiumaa valla hindamiskomisjon suunas rahvahääletusele 22. Objektide seas, mida soovitakse rajada või korrastada, on külakiiged, mängu- ja sportimiskohad, aga näiteks ka saunaehitus ja rahvatantsu­rühma käised.Valla arenguspetsialist Aivi Telvik ütles, et rahvahääletusele jõudnud ette­panekud on sisukad, osutavad kas probleemidele, edendavad kultuuri, tervist ja sporti või rikastavad kogu­konda ning tänas vallavalitsuse nimel kõiki, kes võtsid vaevaks ettepanekuid teha.

