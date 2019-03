Rahvahääletusel osalemiseks lisavõimalus

Kaasava eelarve ettepanekute poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas VOLIS, www.volis.ee

“Lisaks iseseisvale hääletamisele on nüüd loodud võimalus hääletada ka osavalla valitsustes sekretäride juures,” teatas Hiiumaa valla arendus­juht Aivi Telvik.

Sel juhul on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument, mille alusel sekretär identifitseerib isiku VOLIS elektroonilises keskkonnas. “Seejärel saate oma lemmikute poolt hääled anda,” lisas Telvik.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa valla territooriumil. Iga hääletaja saab anda hääle kuni kolme ettepaneku poolt. Kaasava eelarve ettepanekute valimisel oli eilseks osalenud 420 inimest, kes kokku andsid 789 häält.

Hääle saab anda aadressil https://bit.ly/2C3EDHU

Kokku kandideerib rahastusele 22 ettepanekut, mis kogutud häälte arvu järgi reastatakse osavaldade kaupa ja ellu viiakse kõige enam hääli saanud.

Sildid: hääletada elektrooniliselt, kaasava eelarve